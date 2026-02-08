Conmoción en los Juegos Olímpicos de Invierno: la brutal caída de Lindsey Vonn y su evacuación en helicóptero

La leyenda estadounidense se accidentó en el descenso olímpico, fue evacuada en helicóptero y su futuro deportivo quedó envuelto en una profunda incertidumbre.

Los Juegos Olímpicos de Invierno vivieron una de sus jornadas más impactantes con la grave caída de Lindsey Vonn, una de las máximas figuras en la historia del esquí alpino. La estadounidense, que competía con una delicada lesión en la rodilla izquierda, perdió el control apenas iniciado el descenso y debió ser retirada en helicóptero, en una escena que generó angustia en atletas, espectadores y fanáticos de todo el mundo.

El accidente ocurrió en la travesía inicial del recorrido, cuando Vonn tomó una línea demasiado ajustada, perdió estabilidad y salió despedida ladera abajo. Los gritos de dolor de la esquiadora se escucharon con claridad mientras el personal médico acudía de inmediato para asistirla. Durante largos minutos fue atendida sobre la nieve antes de ser inmovilizada en una camilla y evacuada por vía aérea.

La condición física de Vonn no se conocía de inmediato tras el golpe. Desde el equipo de esquí de Estados Unidos informaron escuetamente que la atleta sería evaluada, aunque el traslado en helicóptero y el contexto del accidente encendieron las alarmas sobre un posible retiro definitivo de la competencia de elite.

La caída de la campeona contrastó con el logro deportivo de Breezy Johnson, compañera de equipo de Vonn, quien se quedó con la medalla de oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico, después de la propia Lindsey hace 16 años. Johnson superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia en un día tan histórico como agridulce para Estados Unidos.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, acompañada en las tribunas por su familia, incluido su padre Alan Kildow, que observó con evidente angustia el momento del accidente. El silencio se apoderó del público, entre ellos figuras como el rapero Snoop Dogg, mientras la estrella era retirada del escenario donde ostenta un récord de 12 victorias en la Copa del Mundo.

El presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, Johan Eliasch, calificó el hecho como “trágico, pero parte del esquí de competición”, y destacó el legado de la atleta: “Solo puedo decir gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte, porque su carrera ha sido el tema de conversación de estos Juegos”.

Vonn era la gran historia inspiradora de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Había regresado a la alta competencia tras casi seis años de ausencia, con una prótesis parcial de titanio en la rodilla derecha, y sorprendió al liderar la clasificación de descenso de la Copa del Mundo. Favorita al oro, su caída reabrió viejas heridas físicas y dejó al mundo del esquí en vilo ante lo que podría ser el final de una carrera legendaria.