Atacó a culatazos a taxista y a uno de los policías que lo detuvo

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Un hombre de 44 años que registra varios procesos penales previos fue aprehendido el sábado a la tarde tras golpear en la cabeza a un taxista en Villa Gascón para robarle la recaudación y el celular.

Durante una recorrida preventiva el personal de Fuerza Barrial de Aproximación vio en Rawson y Arrué como un sujeto apuntaba con un arma a la cabeza de un taxista. "El conductor sangraba producto de los golpes recibidos", informaron fuentes oficiales a este medio.

El delincuente vio el patrullero, bajó y se fue corriendo hasta un pasillo del asentamiento: allí forcejeó con uno de los oficiales al que golpeó en la frente y siguió su escape hasta ser reducido en Alberti y Arrué.

En el lugar se juntaron vecinos que se mostraron reticentes con el accionar policial al que agredieron.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría duodécima, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo agravado por el empleo de arma impropia y el uso de arma de fuego no secuestrada en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.