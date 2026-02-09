Detuvieron al acusado de matar a Walter Tieso en un descampado del barrio San Jacinto

Tras una serie de allanamientos, personal de la DDI de Mar del Plata logró detener al presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de Walter Tieso en un descampado del barrio San Jacinto.

El hecho ocurrió el 2 de febrero cuando un llamado al 911 alertó sobre un cuerpo sin signos vitales en el interior de un terreno, con el torso desnudo y con al menos un disparo.

Personal de la Policía recolectó materiales fílmicos para identificar a los autores, y de diferentes testimonios, los efectivos supieron que la víctima había participado de una confrontación en calle 433 entre 18 y 20 con un sujeto que se encontraba junto a una mujer en una moto 110 cc color negro.

Fuentes policiales confirmaron a 0223 que con la información aportada, llevaron a cabo un primer allanamiento en una vivienda ubicada en calle 435 al 1200 donde los efectivos detuvieron a una mujer de 27 años identificada en el momento del hecho. Asimismo, encontraron siete cartuchos calibre 38, un cartucho calibre 7,62 y una campera con manchas de sangre. También realizaron un hisopado en una cama matrimonial para encontrar restos hemáticos.

Al continuar con la investigación, lograron identificar al segundo partícipe en la discusión y se realizó otro operativo en una casa ubicada en Lomas del Golf. En el lugar detuvieron al presunto autor de los disparos y se secuestraron un par de zapatillas utilizadas en el hecho, una boina gris, la moto y un teléfono celular que será peritado en las próximas horas.

El fiscal que lleva adelante la causa ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán mientas continúa la investigación.