Fracasó como jugador y amasó u$s 25 millones, la increíble historia del suplente que se hizo rico fuera de la cancha

Pasó sin pena ni gloria como jugador en la NFL, pero encontró su lugar como entrenador y hoy, a los 80 años, disfruta de una fortuna millonaria y una vida de lujos.

La NFL suele asociarse con contratos gigantes y estrellas rutilantes, pero no todos los millonarios del football llegaron a la cima desde el emparrillado. El caso de Steve Spurrier es tan particular como inspirador: fue un jugador secundario, casi sin protagonismo, pero construyó un imperio económico lejos de la cancha. Hoy, su patrimonio ronda los 25 millones de dólares, fruto de una carrera brillante como entrenador y analista.

La etapa de Spurrier como jugador profesional estuvo lejos de ser destacada. Su paso por la NFL fue corto, con escasa continuidad y roles secundarios que no le permitieron firmar grandes contratos ni generar ingresos significativos. Mientras otros brillaban bajo los flashes, él transitaba su carrera casi en el anonimato, sin dejar huella en las estadísticas ni en la memoria de los fanáticos.

Antes de llegar a la liga profesional, Spurrier había tenido mayor reconocimiento en el fútbol americano universitario, donde consiguió contratos interesantes y comenzó a forjar su nombre. Ese recorrido le permitió dar el salto a la NFL como jugador, con un acuerdo económico respetable para la época, aunque insuficiente para cambiar su destino financiero de manera definitiva.

El verdadero punto de inflexión llegó tras su retiro como jugador. Spurrier inició su carrera como entrenador universitario y rápidamente se ganó un lugar entre los técnicos más respetados del país. Los éxitos deportivos se tradujeron en contratos cada vez más altos, consolidándolo como uno de los entrenadores mejor pagos de su generación y abriéndole las puertas a nuevas oportunidades.

El pico de su crecimiento económico se dio cuando desembarcó en la NFL como head coach, donde firmó un contrato millonario que le aseguró ingresos durante varios años. Luego regresó al ámbito universitario con salarios aún más elevados y sumó otra fuente clave de dinero: su trabajo como analista televisivo, rol que mantiene hasta hoy y que engrosó aún más su fortuna.

Actualmente, con 80 años, Steve Spurrier disfruta de un estilo de vida tranquilo y estable, aunque no todo fue color de rosas: una inversión inmobiliaria en Carolina del Sur terminó vendiéndose por debajo de lo esperado y le generó pérdidas. Aun así, su historia demuestra que en la NFL no solo triunfan las estrellas: a veces, el verdadero éxito llega cuando se apagan las luces del estadio.