El Consorcio Portuario licita una nueva etapa del plan de mejoras viales en el puerto de Mar del Plata

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata abrió la licitación para una nueva etapa del plan integral de recuperación de la red vial del puerto, una obra clave que apunta a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el tránsito interno en una de las principales terminales productivas de la ciudad.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 448 millones de pesos y se enmarca dentro de un programa sostenido de mejoras que ya permitió recuperar calles, avenidas y muelles en distintos sectores de la jurisdicción portuaria.

El presidente del Consorcio Portuario, Marcos Gutiérrez, destacó que “la puesta en valor de todo el ecosistema vial del puerto, tanto en las áreas operativas como en las calles y avenidas bajo nuestra jurisdicción, es prioritaria para garantizar la seguridad y la accesibilidad. Es un programa que venimos ejecutando de manera sostenida y sistemática”.

La Licitación Pública N° 04/2025, denominada “Bacheo Pavimentos de Hormigón – 2° Etapa/2025 – Puerto Mar del Plata”, está a cargo de la Gerencia de Obras del CPRMDP y tendrá un plazo de ejecución de 120 días corridos. La apertura de sobres con las ofertas será el 12 de noviembre a las 11 horas.

Sectores alcanzados

El plan previsto abarca una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, que incluye sectores de las avenidas Prefectura Naval Argentina, Pesquero Dorrego y de los Pescadores, además de las calles Buque Pesquero Mariluz II y Buque Pesquero Merlín. También se intervendrán tramos de los Espigones N°1 y N°2, el acceso a la báscula y la salida de automóviles de las Terminales 2 y 3.

Esta etapa complementa una primera fase ya ejecutada que permitió recuperar una amplia zona dentro de la jurisdicción portuaria, donde las calles y avenidas fueron completamente reparadas y ya se encuentran en uso.

Con este nuevo avance, el Consorcio Portuario reafirma su compromiso con la modernización y el mantenimiento de la infraestructura vial, un eje clave para la operatividad logística y productiva del puerto de Mar del Plata.