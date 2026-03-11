Aldosivi le gana a Atlético Tucumán por la mínima

El equipo de Guillermo Farré se hizo fuerte con la pelota parada y le gana a domicilio al "Decano".

Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi le gana 1-0 a Atlético Tucumán gracias al gol de Federico Gino.

Los primeros viente minutos fueron de mucho estudio entre ambos. Dos equipos necesitados que insinuaron mucho pero apenas se atacaron, hasta que llegó el primer tanto del encuentro vía pelota parada.

A los 21 minutos de la primera parte, Fernando Román ejecutó el tiro de esquina desde el sector izquierdo, Cordero se la bajó de cabeza a Gino y el capitán del "Tiburón" la agarró de volea para vencer a Ingolotti y poner el 1-0.

