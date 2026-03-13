Andaba sin casco y lo paró la policía: la moto tenía pedido de secuestro

Un hombre de 51 años que manejaba una moto que registraba pedido de secuestro activo por hurto fue aprehendido el jueves a la noche por personal policial durante un operativo de prevención en la zona del barrio El Progreso.

Fueron efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) que realizaban recorridas preventivas por avenida Fortunato de la Plaza en dirección a avenida Jacinto Peralta Ramos que vieron una moto de color azul sin dominio colocado en el que viajaban dos personas y la interceptaron al llegar a la calle Carasa.

Tras identificar a los ocupantes, se estableció que el conductor era un hombre de 51 años, mientras que la acompañante era una mujer de 41. Durante la inspección del vehículo, los efectivos constataron signos de violencia en el sistema de ignición y en la tapa del tanque de combustible, además de la ausencia de llaves y otras irregularidades.

Tiene 51 años.

Al consultar los registros informáticos policiales, se determinó que el motovehículo poseía un pedido de secuestro activo por hurto desde el 5 de febrero solicitado por la comisaría quinta.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.