Los pararon en un control y descubrieron que la moto era robada

La recorrida de rutina y prevención que personal policial hacía en el barrio Las Lilas terminó con el secuestro de una moto que había sido sustraída en octubre del año pasado bajo la modalidad robo calificado en jurisdicción de la comisaría decimosexta.

Minutos antes de las ocho de la noche del lunes los oficiales interceptaron en la zona de Gascón y Nasser una moto Corven Energy 110 en la que se desplazaban dos sujetos que estaban observando los comercios del lugar.

Tras confirmar con la numeración del motor que el rodado tenía activo el pedido de secuestro por el delito de robo calificado se aprehendió al conductor de 32 años al que notificaron de la formación de una causa por encubrimiento.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa y su posterior libertad bajo tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.