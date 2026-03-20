Allanan una casa en el barrio Las Heras y recuperan una moto robada

La investigación por el hurto de una moto en el barrio Santa Mónica hace una semana dio lugar a un allanamiento en el barrio Las Heras donde hallaron otro rodado con pedido de secuestro activo y un celular que será peritado.

El viernes pasado una mujer denunció el hurto de su rodado estacionado en la vía pública en calle San Juan al 4200, lo que dio inicio a una causa en la comisaría cuarta: a partir de tareas de campo, relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios recolectados se pudo establecer la zona donde estaría la moto.

Tras el aval de la Justicia de Garantías efectivos de esa dependencia y del Grupo GAD allanó una vivienda en calle García Lorca al 8700 donde identificaron al presunto autor y secuestraron una moto Zanella ZB110 RT que registraba pedido de secuestro vigente en relación a un hecho ocurrido días atrás.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó la notificación de causa por encubrimiento para el hombre de 51 años aunque no tomó medida restrictiva de la libertad alguna.