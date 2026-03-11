Ni lentos ni perezosos: volcó un camión con fernet en la ruta y los vecinos se llevaron las botellas

Volcó un camión con fernet en la ruta y los vecinos se llevaron todo.

Dos vehículos que circulaban en el mismo sentido hacia Rosario chocaron en la ruta 11 en el mediodía del martes. Lo llamativo del siniestro es que involucró a un camión que transportaba botellas de fernet y a una camioneta utilizaria Kangoo.

La carga de bebidas alcohólicas quedó esparcida por el asfalto y rápidamente aparecieron los vecinos de la zona para llevársela. El episodio demandó la intervención del personal de emergencias, aunque afortunadamente no se registraron heridos graves.

Si bien las causas del accidente aún son materia de investigación, trascendió que en el vehículo utilitario viajaba el conductor junto a una mujer y que ambos fueron trasladados al Hospital Salaberry.

Según ElOnce, solo minutos después del accidente se acercaron al lugar varios vecinos y retiraron parte de la mercadería caída del camión. Pese al siniestro, para otros fue un día de suerte.