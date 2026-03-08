Llaman a licitación pública para una obra hidráulica millonaria en Santa Clara del Mar

El gobierno bonaerense avanza con una nueva inversión en obra pública en Mar Chiquita.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una licitación pública para la ejecución de una obra hidráulica en el partido de Mar Chiquita, con un presupuesto oficial que asciende a $11.949.994.486.

El proceso administrativo es impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

Según se informó en la documentación oficial, la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realizará el 14 de abril de 2026 a las 12, en la sala 521 del quinto piso de la sede ministerial ubicada en avenida 7 N°1267 de la ciudad de La Plata.

La obra contempla un plazo de ejecución de 750 días, lo que representa poco más de dos años de trabajos una vez adjudicado el contrato. Desde el organismo provincial indicaron que los pliegos licitatorios pueden consultarse y descargarse de manera gratuita a través del sitio web oficial del ministerio.

El plan de trabajos prevé la construcción de una extensa red de conductos de hormigón que recolectarán el agua de lluvia para evacuarla de manera segura hacia el arroyo Los Patos y luego al Mar Argentino.

La localidad de Santa Clara del Mar será intervenida durante dos años para mejorar sus desagües pluviales.

Visita de obra para las empresas interesadas

En el marco del proceso licitatorio, se estableció además una visita de obra para el 6 de abril a las 11, instancia destinada a que las empresas interesadas puedan interiorizarse sobre las características técnicas del proyecto en el lugar donde se desarrollarán los trabajos.

Las ofertas deberán presentarse hasta el 13 de abril entre las 9 y las 16 en la Dirección de Contrataciones de Obra Pública del ministerio, ubicada en el noveno piso del mismo edificio.

El llamado a licitación fue autorizado mediante la resolución firmada el 25 de febrero de 2026 por la cartera de Infraestructura provincial, dando inicio formal al proceso que permitirá definir qué empresa estará a cargo de ejecutar la obra hidráulica proyectada para el distrito de Mar Chiquita.