Turista quiso coimear a un policía para que no le secuestraran el auto
Sucedió en Santa Clara del Mar. Tiene 27 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 27 años que circulaba a bordo de un auto que tenía una restricción para circular fue aprehendido en Santa Clara del Mar luego de que le ofreciera dinero a un policía para no sufrir el secuestro del rodado.
Fue personal de la Estación de Policía Comunal el que interceptó el rodado en inmediaciones de la avenida Montreal y Valparaíso tras confirmar que había una restricción para su circulación.
El rodado y el conductor fueron trasladados a la dependencia para labrar el acta de tránsito y allí el sujeto dijo que quería pagar con dinero para que no le secuestren el auto.
Los oficiales dieron aviso de lo sucedido a las autoridades judiciales y la fiscal de Flagrancia Ana María Caro ordenó la formación de causa por cohecho activo.
El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.
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