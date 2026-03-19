Turista quiso coimear a un policía para que no le secuestraran el auto

Un hombre de 27 años que circulaba a bordo de un auto que tenía una restricción para circular fue aprehendido en Santa Clara del Mar luego de que le ofreciera dinero a un policía para no sufrir el secuestro del rodado.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal el que interceptó el rodado en inmediaciones de la avenida Montreal y Valparaíso tras confirmar que había una restricción para su circulación.

El joven de 27 años quedó detenido.

El rodado y el conductor fueron trasladados a la dependencia para labrar el acta de tránsito y allí el sujeto dijo que quería pagar con dinero para que no le secuestren el auto.

Los oficiales dieron aviso de lo sucedido a las autoridades judiciales y la fiscal de Flagrancia Ana María Caro ordenó la formación de causa por cohecho activo.

El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.