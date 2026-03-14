"Necesitamos que se haga justicia": allegados de Matías Martin marcharon en el lugar del accidente

Este sábado familiares y amigos de Matías Martin, el joven de 23 años que murió tras impactar con su moto contra una camioneta Jeep en la intersección de Juan B. Justo y Triunvirato, se convocaron en el lugar del accidente para recordar a la víctima y exigir el esclarecimiento del caso.

"Mati era un buen chico, pero de verdad bueno", expresó una de las allegadas al joven que participó de la marcha y agregó: "Necesitamos que se haga justicia por él y su familia".

La convocatoria estaba pautada a las 3 de la tarde, horario en que comenzaron a aparecer lluvias leves en distintos sectores de la ciudad, incluído el barrio San Carlos. "La lluvia no nos detuvo", expresó una familiar y remarcó que pasadas las dos horas de reunión los convocados seguían allí.

Matías murió el 3 de marzo del 2026 a la noche, después de que una camioneta Jeep Grand Cherokee embistiera a su moto Mondial 110 por detrás. Tras el impacto el joven salió despedido y cayó a varios metros. Su casco quedó destrozado por la fuerza del choque y, aunque fue asistido rápidamente, falleció en el lugar.

El pedido que exige la familia de la víctima tiene que ver con las responsabilidades que establezca la justicia, teniendo en cuenta que, según los testigos del siniestro, el conductor de la camioneta manejaba a alta velocidad y de manera temeraria.

"No queremos venganza, queremos justicia", había dicho anteriormente Leonel, uno de los amigos de Matías, a quien calificó cómo "un gran hijo, amigo y novio, una persona llena de vida".