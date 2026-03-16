Emiten aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes en Mar del Plata

En el marco del alerta naranja y amarillo que rige en General Pueyrredon, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso muy corto plazo pasado el mediodía ante el avance de un frente de tormentas de mayor intensidad.

Según advirtió el organismo, el aviso que fue emitido a las 13:52 tiene una validez por dos horas y abarca a los partidos de Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredon, Lobería y Mar Chiquita. El área será afectada por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas.

Para la tarde rige un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las condiciones se intensificarán para la jornada del martes. A la espera de que las autoridades definan lo que sucederá con las clases en el distrito, el SMN ya emitió un alerta naranja por lo que el servicio podría verse afectado en todos los niveles educativos.

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