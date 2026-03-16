La Justicia condenó al asesino de Kim Gómez a 23 años de prisión

El adolescente de 18 años —que tenía 17 años al momento del hecho— fue considerado culpable por el asesinato de la niña.

La Justicia de La Plata condenó este lunes a Tobías Godoy (18) a 23 años y cuatro meses de prisión por el crimen de Kim Gómez, la pequeña de siete años que perdió la vida durante un violento robo en la localidad de Altos, en San Lorenzo.

El joven de 18 años —que al momento del crimen tenía 17— fue declarado culpable por el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata por lo sucedido el 25 de febrero de 2025, cuando atropelló y arrastró durante 15 cuadras a la víctima.

En este sentido, los jueces responsables de dictar la pena, Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, acataron el pedido de la fiscalía, que había solicitado la cantidad de años que posteriormente fueron dispuestos en la condena. En tanto, la defensa pedía siete bajo el argumento de que se trataba de un homicidio culposo.

Por su parte, el adolescente de 14 años es inimputable por su edad y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años.