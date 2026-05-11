El dólar mayorista cayó tras dos subas al hilo y se alejó de los $1.400

El dólar oficial cayó tras dos subas consecutivas y se ubicó por debajo de los $1.400 este lunes 11 de mayo. El tipo de cambio sigue contenido por la mayor oferta del agro.

A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocedió $6,5 a $1.391,5 para la venta. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.723,55—, con una brecha del 23,9%.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta.

El dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.479,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%. El dólar MEP opera a $1.425,93 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.475,81.