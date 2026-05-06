El dólar oficial alcanzó un mínimo de dos semanas: a cuánto cerró este miércoles

El dólar oficial volvió a caer este miércoles 6 de mayo y estiró la distancia con el techo de la banda cambiaria a su nivel más alto en tres semanas.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $5 (-0,4%) a $1.388 para la venta, un nuevo mínimo en dos semanas. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.714,28—, con una brecha del 23,5%.

En el segmento minorista, el dólar bajó $5 y cerró a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta, según datos del Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.410 para la venta.

El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.480,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%. El dólar MEP opera a $1.426,01 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.478,92.