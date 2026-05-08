El dólar oficial volvió a subir, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

El dólar oficial cerró la semana al alza este viernes 8 de mayo, pero se mantuvo por debajo de los $1.400 por cuarta rueda al hilo y la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) ya alcanzó un 6,5%.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $2 y se ubicó a $1.398 para la venta. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.717,98—, con una brecha del 22,9%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.422,39 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.488,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%. El dólar MEP cerró a $1.429,91 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.475,89.