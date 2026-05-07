El dólar oficial subió tras dos caídas consecutivas: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial subió y cortó con dos caídas consecutivas este jueves 7 de mayo, con lo que quedó al borde de perforar la franja de los $1.400.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio trepó $8 a $1.396 para la venta. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.716,13—, con una brecha del 22,9%.

En el segmento minorista, el dólar escaló $10 a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.487,17 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%. El dólar MEP opera a $1.428,39 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.480.