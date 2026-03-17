Una columna de alumbrado cayó y le destrozó el auto: la llamativa decisión que tomó el Emvial

Un auto estacionado, una columna que cede y una escena que en segundos pasa de rutina a siniestro. El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) deberá indemnizar a un vecino de Mar del Plata luego de que un poste de alumbrado cayera sobre su vehículo y le provocara importantes daños.

El hecho ocurrió el 1 de octubre de 2025 en la esquina de San Lorenzo y Lamadrid. Allí, una columna de alumbrado público se desplomó sobre un Volkswagen Suran que se encontraba estacionado, según consta en el expediente administrativo.

Tras el episodio, una cuadrilla municipal acudió al lugar, verificó la caída del poste y retiró la estructura para eliminar el riesgo en la vía pública. También se constató el estado del vehículo, que presentaba abolladuras en el capot, el guardabarros y el parante delantero, además de la rotura de un espejo lateral.

Los informes técnicos incorporados al expediente resultaron determinantes para la resolución del caso. Desde el área de alumbrado público se indicó que la columna presentaba un avanzado estado de corrosión en su base, con desprendimiento de material, lo que debilitaba su estructura.

La decisión de indemnizar a la víctima se conoció a través de una resolución municipal.

A eso se sumó el contexto climático: ese día se registraron ráfagas de viento que, aunque no extremas, habrían contribuido a que la columna cediera.

Con esos elementos, el área legal del Emvial consideró que no existían objeciones para reconocer el reclamo y avanzar con el pago de los daños. La evaluación incluyó además la validación de los presupuestos presentados por el damnificado, que coincidían con los perjuicios constatados.

Finalmente, el ente resolvió hacer lugar al pedido y autorizó una indemnización de $3.040.400, monto que cubrirá los daños materiales del vehículo.

El caso vuelve a poner el foco en el estado de la infraestructura urbana y en la responsabilidad del Municipio cuando se logra acreditar el vínculo entre una falla estructural y el daño sufrido por un vecino.