Lucio y Yamil se presentan y buscan una familia en Mar del Plata: "Están listos para ser adoptados"

El caso fue difundido por el Juzgado de Familia Nº 6.

Desde el Juzgado de Familia Nº 6 de Mar del Plata lanzaron una convocatoria pública para encontrar postulantes a guarda con fines de adopción, tutores o referentes afectivos que residan en la ciudad o en la zona. Los niños que buscan familia son Yamil (11 años) y Lucio (13).

Ambos están listos para ser adoptados y continuar su desarrollo humano en contacto con sus tres hermanos. Cada familia que esté preparada debe brindar su afecto, acompañamiento y estabilidad, promoviendo siempre la preservación de su vínculo fraterno.

Sobre Yamil, fuentes del juzgado dijeron que es un niño alegre y muy empático a quien le encanta jugar. Tiene la necesidad de una continuidad en sus tratamientos. Concurre al segundo ciclo de la escuela especial.

Lucio, en tanto, fue elegido mejor compañero en su escuela secundaria. Le apasiona el arte, bailar, pintar y la gimnasia artística, como refleja el video.

Para comunicarse con el Registro Central de Aspirantes, pueden hacerlo al mail [email protected] o al teléfono: (0221) 410 4400 (int. 42897/56037).