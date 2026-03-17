Vuelta a las actividades: por qué recomiendan realizar un apto físico antes de iniciar el año deportivo

Especialistas destacan la importancia de realizar controles médicos previos para prevenir complicaciones durante la práctica física.

Con la llegada de marzo, miles de niños, adolescentes y adultos retoman actividades deportivas, entrenamientos o clases de educación física. En este contexto, los especialistas recomiendan realizar un apto físico antes de comenzar, un control médico que permite evaluar el estado general de salud y detectar posibles factores de riesgo.

El apto físico es una evaluación clínica que busca determinar si una persona se encuentra en condiciones de realizar actividad física de forma segura. Durante la consulta se revisan antecedentes médicos, se realiza un examen físico general y se evalúan distintos aspectos vinculados con la salud cardiovascular.

“El apto físico no es solo un certificado. Es una instancia importante para conocer el estado de salud de cada paciente y detectar posibles factores de riesgo antes de iniciar la actividad deportiva”, explica el Dr. Augusto Sigismondi especialista del servicio de Pediatría de Clínica 25 de Mayo.

En el caso de los niños y adolescentes, este certificado suele ser solicitado por escuelas, clubes o instituciones deportivas al inicio del año. Durante el control, el profesional evalúa el crecimiento, controla la presión arterial, escucha el corazón y revisa antecedentes personales y familiares que puedan requerir algún seguimiento.

Además de cumplir con un requisito administrativo, los profesionales destacan que estos controles también representan una oportunidad para reforzar hábitos saludables desde edades tempranas.

“El deporte cumple un rol fundamental en el desarrollo físico y emocional de los chicos. Realizar el apto físico permite acompañar ese proceso de manera segura y brindar tranquilidad a las familias”, señala Sigismondi.

En algunos casos, según la edad del paciente, antecedentes o tipo de actividad deportiva que se vaya a realizar, el profesional puede indicar estudios complementarios como electrocardiogramas u otras evaluaciones cardiológicas para completar el control.

Los controles médicos previos permiten retomar la actividad física de manera segura es clave para prevenir lesiones y evitar situaciones de riesgo, especialmente después de períodos de inactividad.

Desde Clínica 25 de Mayo recuerdan que los aptos físicos pueden realizarse a través de consultas con pediatras o médicos clínicos, quienes evaluarán cada caso de forma individual y determinarán si es necesario realizar estudios adicionales.

Promover la actividad física de manera segura forma parte del cuidado integral de la salud. Los controles médicos permiten acompañar a niños, adolescentes y adultos en la práctica deportiva con prevención y seguimiento profesional.