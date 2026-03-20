Se viene la tormenta a Mar del Plata: el clima del viernes, antes del fin de semana largo

Llega una seguidilla de dos fines de semana largos en 15 días y Mar del Plata se ubica como uno de los destinos más buscados para aprovechar el descanso. Sin embargo, la clave para el arribo del turismo cercano pasa por el clima: ¿cómo estará el primer finde XXL?

En principio, para marplatenses y foráneos que lleguen este viernes, la precaución al circular será fundamental. La jornada empezó con neblinas y una visibilidad de 6 kilómetros. La temperatura máxima de hoy llegará a los 24 grados, un tiempo caluroso producto del viento norte. No se esperan lluvias, pero mañana...

La inestabilidad será el común denominador de cada hora del sábado. El viento del noreste rotará al sudeste, y las tormentas tienen una probabilidad de descargar las precipitaciones al 90%. Desde las ocho de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por los posibles chaparrones.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo sigue el finde? La temperatura bajará con el agua. El domingo, la máxima alcanzará los 22°. Con el viento este como protagonista, el paso al lunes disminuirá a 21° el tiempo y el mismo panorama continuará hasta el martes, donde sube la sensación térmica por el viento norte que regresa pero el que se va es el fin de semana largo.