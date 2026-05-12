Forzaron el ventilete de un kiosco y robaron dos juegos de tejo

Un llamado al 911 que denunció la presencia de dos personas en un kiosco cerrado en la zona de Alsina y Brown permitió aprehender a los sujetos que forzaron los ventiletes inferiores del local para sustraer un par de juegos de tejo y una crema.

Los oficiales que llegaron al lugar confirmaron la rotura en el local y tras una breve recorrida interceptaron a los sujetos de 41 y 46 años en inmediaciones de Brown y Sarmiento con los objetos sustraídos en su poder.

Los dos registran antecedentes.

Al identificarlos confirmaron que el mayor registraba procesos penales por hurto, estafas y fraude comercial mientras que el otro los tiene por violación de domicilio, robo agravado e infracción a la ley de drogas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría novena, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por robo en grado de tentativa y el traslado de ambos a la Unidad Penal N°44 de Batán.