A mano armada robaron dos motos: tienen 15 y 16 años

Una de las motos que robaron en su raid delictivo.

Dos menores de 15 y 16 años fueron aprehendidos por personal de la comisaría octava luego de una persecución policial iniciada tras el robo de dos motocicletas cometido a mano armada en el Boquerón.

En inmediaciones del kilómetro 21 de la ruta 88, tres jóvenes que circulaban en una moto interceptaron a un hombre de 46 años y una mujer de 32 a los que amenazaron con un arma de fuego y les robaron los dos rodados.

Otro de los vehículos que les secuestraron.

A raíz del alerta emitido por el sistema de emergencias 911, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona de Batán y barrio El Colmenar y tras una persecución interceptaron a los sospechosos en inmediaciones de calles 103 y 126.

Durante el procedimiento secuestraron una motocicleta Gilera SMX 150 color blanca y una Zanella Sapucai 150 F color verde, ambas denunciadas como sustraídas momentos antes.

El fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la aprehensión de ambos menores por el delito de robo calificado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no fue acreditada.

Tras hacer las dirigencias de rigor, ambos fueron alojados en el Centro Especializado de Aprehensión.