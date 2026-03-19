Se cayó del techo cuando entró a robar: se fracturó una mano y una pierna

Un hombre de 39 años que entró a robar a un galpón en el barrio Santa Rita fue aprehendido cuando intentó escapar por los techos, cayó de altura y se fracturó una muñeca y una pierna: quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y será trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán cuando reciba el alta médica.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho quedó al descubierto tras un llamado al 911 que denunció un intento de robo en la zona de calle Camusso al 300. Cuando efectivos de la comisaría decimosexta y del Comando de Patrullas arribaron al lugar interceptaron al sospechoso en inmediaciones de calle Elcano al 7900.

Según se pudo establecer, el imputado habría ingresado al predio tras escalar un paredón de aproximadamente cinco metros de altura y sustrajo varias herramientas. Al intentar darse a la fuga por los techos, cayó desde altura, sufriendo las dos fracturas: en su poder se secuestraron herramientas, entre ellas una amoladora y destornilladores, que fueron restituidas a la víctima.

Elementos secuestrados.

Al identificarlo confirmaron que registra varios procesos penales previos por delitos contra la propiedad, incluyendo robos agravados, hurtos, tentativa de robo automotor, así como también causas por amenazas, lesiones y portación ilegal de arma de fuego. “También se encuentra vinculado a otros hechos de similares características ocurridos en la misma zona en los últimos meses”, indicaron.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, actuaciones de rigor y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.