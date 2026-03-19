Golpe duro en Miami para los marplatenses: Solana Sierra y Francisco Comesaña quedaron eliminados en primera ronda

Los marplatenses no hicieron pie en su debut y quedaron eliminados en primera ronda.

En el primer día de actividad en el Masters 1000 de Miami, los marplatenses: Solana Sierra y Francisco Comesaña tuvieron su debut y despedida en dos partidos similares por la duración y por como se dio el desarrollo.

En primera instancia, Solana Sierra venía de acceder a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells donde perdió frente a Mirra Andreeva pero en este caso no pudo sumar su segundo triunfo en un torneo de este calibre. La joven de 21 años cayó 6-1, 6-3 ante la uzbeka Kamila Rajímova.

Por su parte, Francisco Comesaña que está teniendo un comienzo del 2026 muy complicado, cayó frente al chileno Alejandro Tábilo 6-4, 6-2 en poco más de una hora y quince minutos de juego.

La buena noticia de la jornada para Argentina llegó por el lado de Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli. El primer mencionado venció a Basilashvili 7-6, 6-3. Mientras que el segundo eliminó en su debut a Giovanni Mpetshi Perricard.

En la jornada de mañana le tocará el debut a Tomás Martín Etcheverry que se verá las caras ante el belga Zizou Bergs. Además también jugará Thiago Tirante ante Valentín Royer y Sebastián Báez el australiano Walton.