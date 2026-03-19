¡Escalofriante! Noa Lang protagonizó la lesión más impactante de la Champions ante Liverpool

El neerlandés sufrió un impactante corte en su mano durante la caída ante Liverpool y encendió las alarmas en todo el fútbol europeo.

La noche de UEFA Champions League en Anfield dejó mucho más que un resultado abultado: la durísima lesión de Noa Lang se robó toda la atención y generó una enorme preocupación en Galatasaray. El equipo de Estambul cayó 4-0 frente a Liverpool y quedó eliminado en los octavos de final, pero el foco se trasladó rápidamente al estado del atacante.

Cuando restaban apenas 15 minutos para el cierre del partido, Lang protagonizó una jugada desafortunada sobre la línea de cal. Sin poder frenar su carrera, intentó sostenerse apoyándose en uno de los carteles de publicidad y, en ese preciso instante, sufrió un gravísimo corte en uno de sus dedos que provocó escenas de extrema tensión.

La reacción fue inmediata: futbolistas de Liverpool advirtieron la situación y pidieron asistencia médica urgente al notar la seriedad de la herida. La transmisión oficial, consciente del impacto visual, evitó repetir la imagen por su crudeza, lo que dejó en claro la magnitud del accidente sufrido por el delantero neerlandés.

Visiblemente afectado, Lang comenzó a marearse mientras era atendido dentro del campo de juego. Finalmente, fue retirado en camilla, presionando con una venda la zona afectada. En su lugar ingresó Mauro Icardi, en medio de un clima de total preocupación tanto en el banco como en las tribunas.

Tras el encuentro, el club turco emitió un parte médico oficial que confirmó la gravedad del episodio: el futbolista sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y debía ser operado en Liverpool en las horas siguientes, con la supervisión del cuerpo médico de la institución.

Mientras tanto, Liverpool celebró una contundente victoria que le permitió dar vuelta la serie y avanzar a los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, en Galatasaray el resultado quedó en segundo plano: la salud de Noa Lang se transformó en el tema central tras una de las imágenes más impactantes de la actual edición del torneo.