Confirmado: cuál es el grupo que se salva de pagar la VTV en abril en Mar del Plata

La actualización de las normativas para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en este 2026 trae un alivio esperado para miles de conductores en la provincia. A partir del próximo mes, se implementará un esquema de exenciones que permitirá a ciertos grupos realizar el trámite obligatorio sin costo alguno en las plantas locales. Esta medida busca reducir la carga económica sobre sectores vulnerables, manteniendo la seguridad vial como eje central sin que el pago sea un impedimento. Es fundamental revisar si cumplís con los requisitos de ingresos y edad para acceder a este beneficio directo.

En el territorio bonaerense, el beneficio alcanza principalmente a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos según la última actualización previsional. También se incluyen en este grupo de privilegio a las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin importar si el vehículo está adaptado. El beneficio se aplica estrictamente a una sola unidad por titular, lo que obliga a los propietarios de más de un vehículo a elegir cuál recibirá la bonificación. La gestión debe realizarse de forma presencial con la documentación que acredite la condición del beneficiario.

Tener la oblea bien colocada es clave para pasar los controles.

Quiénes más quedan liberados del pago

Por su parte, la normativa provincial también libera del pago a los vehículos destinados a servicios municipales y a todas las unidades pertenecientes al cuerpo de bomberos voluntarios. En General Pueyrredon, los mayores de 65 años que cumplan con los topes de ingresos establecidos podrán gestionar el trámite gratuito directamente en la planta verificadora. La diferenciación es clave para no cometer errores al momento de presentarse y evitar el cobro de la tarifa vigente que rige para este mes. Recordá llevar el último recibo de haberes para validar el descuento en la ventanilla.

A pesar de la gratuidad del trámite para estos grupos, el control técnico sobre el estado del vehículo sigue siendo el estándar más riguroso de la región. El personal especializado inspeccionará con detalle el sistema de frenos, la suspensión, las luces reglamentarias y las emisiones contaminantes para garantizar la aptitud de circulación. Superar esta instancia es obligatorio para obtener la oblea, más allá de la bonificación del pago, ya que la seguridad en las rutas sigue siendo la prioridad absoluta. Recordá verificar que los neumáticos y cinturones de seguridad estén en óptimas condiciones.