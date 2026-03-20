Tensión en el juicio por el femicidio de Magalí Vera: ordenan que el acusado esté presente

El juicio oral por el femicidio de Magalí Vera avanza en la ciudad de Necochea atravesado por momentos de fuerte tensión, luego de que el principal acusado, Javier Cerfoglio, protagonizara un episodio que alteró el desarrollo de la primera audiencia.

El hecho ocurrió mientras declaraba una familiar directa de la víctima, la hermana de Magalí, en una instancia clave para la reconstrucción del caso. En ese contexto, el imputado —que participaba de manera virtual— interrumpió el testimonio con gritos, cuestionó lo expuesto al afirmar que tenían lugar “muchas mentiras” y abandonó la conexión de forma intempestiva. La situación generó sorpresa entre los integrantes del tribunal y obligó a reorganizar momentáneamente el debate.

Cerfoglio y Vera en una playa de Necochea.

Cerfoglio a tribunales para estar presente durante el juicio

A partir de este episodio, la fiscalía a cargo de Marcos Bendersky solicitó que el acusado comparezca de manera presencial en las próximas jornadas. El planteo fue aceptado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea, que dispuso su presencia obligatoria en la sala para garantizar el debido proceso y evitar nuevas interrupciones que puedan afectar la validez de las audiencias.

La decisión implica que se arbitren los medios necesarios para asegurar la presencia física de Cerfoglio, incluso mediante custodia policial si fuera necesario. La próxima audiencia fue fijada para el miércoles 25 de marzo, tras el feriado, y se espera que marque la continuidad de un proceso seguido con atención por la comunidad.

En la previa de la jornada inaugural del juicio, el acusado había manifestado su voluntad de estar presente en el recinto, lo que llevó a las autoridades a montar un importante operativo policial. Sin embargo, a último momento el propio Cerfoglio dijo que no quería asistir e hizo que dicho despliegue resultara innecesario inicialmente. Luego sucedió lo de su repentino abandono de la audiencia.

El auto en el que se trasladaba la pareja dado vuelta en el río Quequén.

Los primeros testimonios

El caso, que generó una profunda conmoción social, continúa con la incorporación de testimonios y pruebas. Entre ellos, se destacan relatos que aportan detalles sobre la conducta del imputado en las horas posteriores al hecho, elementos que serán evaluados por el tribunal al momento de dictar sentencia.

La agente Natalí Pis Arizmendi, que rescató el cadaver de Magalí Vera del río Quequén, contó la reacción de Cerfoglio en esos primeros momentos: “Pedía la llave de la casa y en ningún momento lo vi llorar”, relató tristemente.

Mientras tanto, el juicio sigue su curso con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y avanzar hacia una resolución judicial en un expediente que mantiene en vilo a la sociedad necochense.