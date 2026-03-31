El juicio por el crimen de Magalí Vera entra en su tramo final: la fiscalía apuntó al perfil psicológico del imputado

El auto en el que murió ahogada Magalí Vera y la víctima junto a su esposo Javier Cerfoglio.

Se realizó en Necochea una nueva jornada del juicio contra Javier Cerfoglio por el homicidio de su esposa, Magalí Vera, marcada por una serie de testimonios que buscaron delinear el perfil del acusado ante el tribunal.

El proceso había arrancado en un contexto de máxima tensión luego de que el imputado -conectado de forma virtual-, interrumpiera la primera audiencia y se retirara de forma abrupta. La situación llevó al tribunal a obligar a Cerfoglio a estar en persona durante el desarrollo del juicio para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Ocho testigos complican la situación de Cerfoglio

Durante la audiencia declararon ocho testigos convocados por la fiscalía, entre ellos amigas de la víctima, compañeras de trabajo y ex compañeros laborales del imputado. A su vez, el padre de Cerfoglio brindó testimonio en carácter de testigo de la defensa.

En este tramo del proceso, el fiscal Marcos Bendersky centró su estrategia en exponer aspectos de la personalidad del acusado. A través de los relatos de sus ex compañeros de trabajo, intentó construir un perfil que, según coincidieron los testigos, describe a Cerfoglio como una persona manipuladora y con tendencia a generar conflictos.

Este enfoque respondió a la negativa del imputado a someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas, estudios que no pueden realizarse sin su consentimiento. Ante esa limitación, la fiscalía recurrió a los testimonios para aportar elementos sobre su conducta.

Magalí Vera tenía 34 años y era madre de un hijo de 12.

Cómo continúa el juicio por el femicidio de Magalí Vera

El juicio continuará el próximo lunes 6 con la declaración de un perito que elaboró la reconstrucción de los hechos a partir de testimonios, registros fílmicos y otras pruebas incorporadas a la causa. Se espera que su exposición permita ordenar la secuencia desde que la pareja se retiró de una fiesta de bodas el 1º de diciembre de 2024 -con registros fílmicos que muestran un ataque muy violento de Cerfoglio contra Vera- hasta el hallazgo del cuerpo de la joven en el río.

Tras esa instancia, será el turno de los alegatos finales de las partes, donde fiscalía y defensa presentarán sus conclusiones. En esa audiencia, Cerfoglio deberá estar presente, al menos de forma virtual, ya que tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra.

Finalizados los alegatos, el tribunal contará con un plazo de cinco días para dictar el veredicto.

En cuanto a la acusación, la fiscalía buscará acreditar que se trató de un homicidio cuádruplemente calificado, contemplando agravantes como el vínculo, la violencia de género y el ensañamiento. De comprobarse alguno de estos elementos, la pena prevista es de prisión perpetua, aunque la acusación apunta a sostener la totalidad de los agravantes para asegurar la condena máxima.