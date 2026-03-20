Increíble despliegue naval conjunto: así se vigila y protege el Mar Argentino.

En aguas del Mar Argentino, unidades de la División Patrullado Marítimo y de la Flota de Mar llevaron adelante un amplio operativo conjunto que integró buques, aeronaves y fuerzas especiales con el objetivo de reforzar la vigilancia, el adiestramiento y la capacidad de respuesta en el Atlántico Sur.

Los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”, con base en Mar del Plata, operaron junto al destructor ARA “La Argentina”, las corbetas ARA “Rosales” y ARA “Robinson”, y el buque logístico ARA “Patagonia”, todos bajo la órbita del Comando de la Flota de Mar.

El despliegue también incluyó medios aéreos clave: un helicóptero Fennec, un avión P-3C Orion y una aeronave Beechcraft B-200 M, además de personal especializado de Buzos Tácticos.

Entrenamiento integral en el mar

Durante las maniobras, las unidades realizaron ejercicios de:

Defensa antiaérea, antisuperficie y antisubmarina.

Control de incendios y averías a bordo.

Comunicaciones y maniobras tácticas.

Reaprovisionamiento en el mar.

Además, se llevaron a cabo prácticas de detección y seguimiento de objetivos a gran distancia, simulacros de evacuación médica y operaciones de Visita, Registro y Captura (VRC) con fuerzas especiales.

Operación “Mare Nostrum IX”: control y vigilancia en la frontera marítima

En paralelo, durante la primera quincena de marzo el patrullero ARA “Contraalmirante Cordero” participó en la Operación “Mare Nostrum IX”, enfocada en la vigilancia del Atlántico Sur.

Junto a un avión P-3C Orion y la corbeta ARA “Espora”, el buque monitoreó la actividad de flotas pesqueras extranjeras en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

A bordo se integró un equipo interdisciplinario compuesto por personal de Buzos Tácticos (VRC), un inspector de la Subsecretaría de Pesca y una médica naval.

Durante el patrullaje se recolectaron imágenes y datos clave de buques pesqueros y de apoyo logístico, como reefers y tanqueros. Esta información permite actualizar bases de datos estratégicas y fortalecer el seguimiento de la actividad extranjera en una zona sensible para los intereses nacionales.