Violencia en el barrio San Cayetano: quiso mediar en una discusión y le dieron un tiro

El hombre de 66 años fue trasladado al HIGA donde permanece internado.

En un confuso episodio, un hombre fue baleado en inmediaciones de Rivadavia y Estado de Israel, barrio San Cayetano.

Según detallaron testigos a 0223, un grupo de personas estaban discutiendo cuando la víctima, un hombre de 66 años, se acercó a separar la pelea y calmar a los involucrados.

Sin embargo, en medio de la conmoción, uno de los implicados le disparó en las piernas ocasionándole graves heridas.

Personal policial se acercó al lugar junto con una ambulancia del SAME que trasladó a dos personas rápidamente al Hospital General Interzonal de Agudos (HIGA).

Una segunda persona resultó herida durante el enfrentamiento y fue llevada al nosocomio, pero se retiró sin el alta médica.

Los efectivos de la policía continúan investigando las causas del hecho. En la causa por averiguación de ilícito, interviene el fiscal Carlos Russo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N°7.