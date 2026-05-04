Aprehendieron a un hombre por alcoholizarse en la vía pública y reaccionar de forma violenta en Güemes

A través de la Secretaría de Seguridad, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en la zona comercial Güemes por un sujeto que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la calle.

El hecho ocurrió en el mediodía de este lunes en Avellaneda al 1200, entre Alvear y Güemes, y cuando las autoridades procedían a labrar las actas correspondientes por la infracción, el individuo adoptó una actitud hostil, insultando, amenazando y gritando al personal policial y municipal.

Ante esta situación, efectivos policiales aprehendieron al agresor y lo trasladaron a la Comisaría Novena, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes.

Se recuerda que la línea de WhatsApp para denuncias (223340 6177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.