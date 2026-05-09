Robó una bicicleta y un televisor de una casa: cayó a las pocas cuadra
Sucedió en el barrio Los Andes. Tiene 35 años, se le formó una causa penal y fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.
9 de Mayo de 2026 11:05
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un ladrón a una vivienda del barrio Los Andes terminó con la aprehensión de un hombre a pocas cuadras del lugar que circulaba en la bicicleta robada con el televisor sustraído.
El procedimiento se dio cerca de las dos y media de la madrugada cuando el aviso a la Central de Emergencias dio aviso de la entrada a la vivienda ubicada en Gascón casi Bronzini de la que robaron un televisor y una bicicleta.
Mientras realizaban recorridas preventivas por la zona, personal policial observó en Malvinas y Matheu a un sujeto que caminaba bajo la lluvia transportando un objeto de grandes dimensiones similar a un televisor. Al interceptarlo, constataron que llevaba un televisor Motorola de 43 pulgadas y una bicicleta tipo inglesa color gris con detalles naranjas.
Según el denunciante, el imputado había estado momentos antes dentro de su domicilio y, tras retirarse, habría regresado para ingresar nuevamente mediante daños en la puerta de acceso y llevarse los objetos.
La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso actuaciones por el delito de robo agravado por efracción, la notificación de la formación de causa y la comparecencia del imputado en sede judicial.
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