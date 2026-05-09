Robó una bicicleta y un televisor de una casa: cayó a las pocas cuadra

Volvió a la vivienda para robar varios objetos y fue detenido a unas cuadras.

Un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un ladrón a una vivienda del barrio Los Andes terminó con la aprehensión de un hombre a pocas cuadras del lugar que circulaba en la bicicleta robada con el televisor sustraído.



El procedimiento se dio cerca de las dos y media de la madrugada cuando el aviso a la Central de Emergencias dio aviso de la entrada a la vivienda ubicada en Gascón casi Bronzini de la que robaron un televisor y una bicicleta.



Malvinas y Matheu

televisor

Motorola de 43 pulgadas y una bicicleta tipo inglesa

había estado momentos antes dentro de su domicilio

habría regresado para ingresar nuevamente mediante daños en la puerta de acceso y llevarse los objetos.

Mientras realizaban recorridas preventivas por la zona, personal policial observó ena un sujeto que caminaba bajo la lluvia transportando un objeto de grandes dimensiones similar a un. Al interceptarlo, constataron que llevaba un televisorcolor gris con detalles naranjas.Según el denunciante, el imputadoy, tras retirarse,



La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso actuaciones por el delito de robo agravado por efracción, la notificación de la formación de causa y la comparecencia del imputado en sede judicial.

