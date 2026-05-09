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Aprehendido

Entró a robar a una parrilla y se escondió detrás del mostrador

Está ubicada en la ruta 11, en la zona de El Marquesado. Tiene 57 años y fue trasladado a Tribunales.

Lo encontraron detrás del mostrador.

9 de Mayo de 2026 11:37

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 57 años que el sábado a la madrugada entró a una parrilla en el barrio El Marquesado y provocó diversos daños fue aprehendido por personal policial cuando se escondió detrás de un mostrador.


Los oficiales del Destacamento El Marquesado llegaron al local ubicado sobre Ruta 11 a la altura de calle 835 donde entrevistaron al encargado que autorizó el ingreso. El personal constató daños en una de las ventanas laterales, la cual había sido removida de sus ejes y tras inspeccionar el inmueble, encontraron a un hombre oculto detrás de uno de los mostradores.

El sospechoso fue reducido y aprehendido en el lugar. Según constataron los uniformados, en el interior del comercio había desorden, elementos tirados y daños en distintas instalaciones.


La fiscalía de Flagrancia Ana María Caro avaló el accionar policial y dispuso actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa, además de las diligencias de rigor y la comparecencia del imputado en sede judicial.

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