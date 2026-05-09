Entró a robar a una parrilla y se escondió detrás del mostrador

Un hombre de 57 años que el sábado a la madrugada entró a una parrilla en el barrio El Marquesado y provocó diversos daños fue aprehendido por personal policial cuando se escondió detrás de un mostrador.



Destacamento El Marquesado

local ubicado sobre Ruta 11 a la altura de calle 835

daños en una de las ventanas laterales

hombre oculto detrás de uno de los mostradores.

fue reducido y aprehendido en el lugar.

abía desorden, elementos tirados y daños en distintas instalaciones.

Los oficiales delllegaron aldonde entrevistaron al encargado que autorizó el ingreso. El personal constató, la cual había sido removida de sus ejes y tras inspeccionar el inmueble, encontraron a unEl sospechosoSegún constataron los uniformados, en el interior del comercio h



La fiscalía de Flagrancia Ana María Caro avaló el accionar policial y dispuso actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa, además de las diligencias de rigor y la comparecencia del imputado en sede judicial.