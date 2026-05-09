Entró a robar a una parrilla y se escondió detrás del mostrador
Está ubicada en la ruta 11, en la zona de El Marquesado. Tiene 57 años y fue trasladado a Tribunales.
9 de Mayo de 2026 11:37
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 57 años que el sábado a la madrugada entró a una parrilla en el barrio El Marquesado y provocó diversos daños fue aprehendido por personal policial cuando se escondió detrás de un mostrador.
Los oficiales del Destacamento El Marquesado llegaron al local ubicado sobre Ruta 11 a la altura de calle 835 donde entrevistaron al encargado que autorizó el ingreso. El personal constató daños en una de las ventanas laterales, la cual había sido removida de sus ejes y tras inspeccionar el inmueble, encontraron a un hombre oculto detrás de uno de los mostradores.
El sospechoso fue reducido y aprehendido en el lugar. Según constataron los uniformados, en el interior del comercio había desorden, elementos tirados y daños en distintas instalaciones.
La fiscalía de Flagrancia Ana María Caro avaló el accionar policial y dispuso actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa, además de las diligencias de rigor y la comparecencia del imputado en sede judicial.
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