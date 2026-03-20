Cayó en Mar del Plata, se escapó de la cárcel y ahora está prófugo: qué se sabe del paradero del "Loco" Cárdenas

Qué se sabe del paradero del "Loco" Cárdenas, el homicida prófugo.

Un megaoperativo policial continúa activo para dar con el paradero del homicida prófugo Darío Fernando “Loco” Cárdenas, quien habría protagonizado en las últimas horas un violento episodio en Arroyo Verde.

Según trascendió, Cárdenas se registró cerca de las 02.00 en el puesto limítrofe entre Chubut y Río Negro, donde habría desobedecido la orden de detenerse impartida por efectivos policiales. El prófugo escapó en dirección norte y desató una amplia persecución.

Más tarde, su auto fue encontrado abandonado en una zona rural ubicada entre Arroyo Verde y Sierra Grande. El hallazgo se convirtió en un punto clave para la investigación y dio paso a un intenso rastrillaje para localizar al "Loco".

El operativo de búsqueda para hallar a Cárdenas

Del operativo participan de manera conjunta efectivos de las policías de Chubut y Río Negro haciendo rastrillajes en caminos secundarios, áreas descampadas y zonas rurales.

El despliegue incluye el uso de drones para vigilancia aérea, perros especializados en rastreo y aeronaves que permiten ampliar significativamente el radio de búsqueda. También se sumaron grupos especiales como GEOP, GRIM e Infantería.

Las autoridades indicaron que se están utilizando todos los recursos disponibles y no descartan ninguna hipótesis respecto a los movimientos de Cárdenas. Al mismo tiempo buscan confirmar si era realmente él quien conducía el vehículo al momento de evadir el control.

Por otra parte, en las últimas horas las fuentes oficiales desmintieron versiones que circulaban en redes sobre la recaptura del Loco en Sierra Grande. Desde la policía aclararon que esa información es falsa y remarcaron que la búsqueda sigue en curso.

El operativo se desarrolla además en condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas en la zona de Arroyo Verde, lo que suma dificultades al trabajo del personal.