El otoño empieza de la peor manera: avanza la ciclogénesis y se esperan abundantes lluvias y ráfagas de hasta 70 km/h

En vísperas del cambio de estación, una ciclogénesis tendrá lugar en gran parte del país y aplacará el comienzo del otoño en Mar del Plata, donde se esperan tormentas y abundantes lluvias a lo largo del sábado.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo irá desmejorando a partir de la noche de este viernes dando paso luego a un sábado con alta probabilidad de lluvias y tormentas que podrían dejar una buena cantidad de agua caída.

Este sábado el cielo se mantendrá el cielo mayormente nublado. Con tiempo fresco a templado, la temperatura rondará entre los 15 y 21 grados. El viento, moderado a regular de direcciones variables, podría desatar fuertes ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Doble alerta amarilla

El período de mayores precipitaciones será entre la madrugada y la tarde del sábado. Ante este escenario, el organismo emitió un alerta amarillo que alcanza al Litoral y toda la provincia de Buenos Aires.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Pero las lluvias y tormentas no serán el único fenómeno de la jornada. Según el pronóstico oficial, para la tarde y la noche el área será afectada por fuertes ráfagas de viento, por lo que también emitió un alerta amarillo.

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

¿Qué es una ciclogénesis?

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional, la ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que en el momento de mayor intensificación, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos.

Este nuevo avance de un sistema frontal frío, además de Mar del Plata y el sudeste bonaerense, causará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la porción central del país.