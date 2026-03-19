Disfrutá del sol: pronostican la llegada de una ciclogénesis a Mar del Plata

Luego de la fuerte tormenta que dio inicio a la semana, Mar del Plata se prepara para recibir el fin de semana largo con un nuevo temporal, aunque antes habrá momentos de buen tiempo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 19 “La Feliz” tendrá una jornada agradable, con una temperatura máxima de 23°C y un cielo que se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y algo nublado por la tarde y noche. El viento soplará de intensidad leve a moderada, del sector nor-noreste.

El viernes 20 será casi igual que hoy pero algo más caluroso: la mínima será de 17°C y la máxima sube a 24°C. El cielo estará mayormente cubierto durante toda la jornada y no se descartan algunas precipitaciones aisladas hacia la noche, aunque con baja probabilidad. El viento se intensificará levemente, con ráfagas del noreste, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Viene un ciclón extratropical: ¿cuándo?

El sábado 21, las condiciones se tornarán más inestables, según advierte el pronóstico del organismo oficial. Se prevé una máxima de 22°C y una mínima de 18°C, con alta probabilidad de lluvias y tormentas durante gran parte del día. Se esperan ráfagas de viento –del norte por la mañana y luego del sudoeste por la tarde- que podrían superar los 50 km/h.

Según el meteorólogo Sebastián Pagliarino, el primer día del finde largo arrancará este fenómeno conocido como ciclogénesis o ciclón extratropical. “Ingresará un sistema de bajas presiones asociado a un frente frío que va a activar tormentas con lluvias de variada intensidad. Algunas serán fuertes. Seguramente el SMN emita un alerta amarillo. Va a avanzar de oeste a este por toda la provincia de Buenos Aires, incluido el litoral. El domingo ya mejora el tiempo”, sintetizó el especialista a 0223.

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional, la ciclogénesis es parte del proceso de formación de un sistema de baja presión que en el momento de mayor intensificación, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede ocasionar los fuertes vientos.

Este nuevo avance de un sistema frontal frío, además de Mar del Plata y el sudeste bonaerense, causará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en la porción central del país.