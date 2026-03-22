Llegó la calma: cómo estará el clima este domingo en Mar del Plata

Después de dos días de intensas lluvias, este domingo Mar del Plata tendrá condiciones climáticas favorables para disfrutar al aire libre. El cielo se presentará despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche, en un marco de tiempo estable durante toda la jornada.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 22°C. Durante la mañana se esperan alrededor de 15°C, mientras que por la tarde se llegará al pico térmico. Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 17°C, manteniéndose en valores templados.

Respecto al viento, se prevé que sople del oeste por la mañana con intensidades entre 13 y 22 km/h, rotando al este durante la tarde con velocidades de 23 a 31 km/h. Por la noche, cambiará al noreste, disminuyendo su intensidad a entre 7 y 12 km/h.

En relación a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante toda la jornada, con probabilidades que se mantienen en 0%, lo que refuerza la estabilidad del tiempo en la ciudad.