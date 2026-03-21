El fin de semana largo arranca con baja ocupación hotelera en Mar del Plata

Para este fin de semana el nivel de reservas está lejos de las expectativas.

Arrancó el fin de semana largo en Mar del Plata y el movimiento turístico se mantiene por debajo de lo esperado. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) señalaron que el nivel de reservas está lejos de las expectativas.

El verano también estuvo bajo ya que la temporada es cada vez mas corta, aseguraron desde el sector.

“Los valores de reserva que tenemos para este fin de semana están por debajo de la expectativa”, indicaron desde el sector, donde además precisaron que la ocupación hotelera ronda el 40%. En ese contexto, remarcan un cambio que se viene repitiendo en los últimos años, temporadas cada vez más cortas. "La temporada se acorta prácticamente a 45 días que fue lo que pasó este verano”, explicaron.

El impacto se siente especialmente después de febrero. “Diciembre fue muy flojo y marzo ya cambió. Antes venían los jubilados, pero hoy lamentablemente no pueden viajar”, señalaron. Si bien hubo picos puntuales de alta ocupación, no alcanzan para sostener la actividad.

"La temporada no alcanza para sostener la actividad durante el año."

Además, remarcaron que el nivel de actividad depende directamente del bolsillo de los turistas. “Eso depende mucho del poder adquisitivo del público en general, y sabemos que no está recuperado”, sostuvieron. El balance general de la temporada tampoco deja margen. “Fue relativamente por debajo de lo que necesitábamos. El sector lo sufre considerablemente porque la oferta hotelera y gastronómica es enorme”, explicaron

Con este panorama, las expectativas están puestas en lo que pueda ocurrir en el próximo fin de semana “Estimamos que la Semana Santa va a ir creciendo a medida que avance la semana”, concluyeron.