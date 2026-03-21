Tiene 10 años, la cambiaron de escuela por golpear a la directora y volvió a atacar a una docente
Ocurrió en una escuela primaria del barrio Don Emilio. La nena de 5° año le dejó golpes en la espalda y en la cara. No es la primera situación de ataque que protagoniza la menor.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En la Escuela Primaria N° 73 del barrio Don Emilio, una alumna de diez años atacó a una docente, dejándole marcas en todo el cuerpo. La misma niña había sido trasladada de colegio luego de agredir a la directora de su anterior institución, a quien le provocó un traumatismo en la cabeza.
Según pudo averiguar 0223, el hecho sucedió este viernes, cuando la docente advirtió que la alumna de quinto año estaba agrediendo durante el recreo a un compañero de un curso más chico. En ese momento, la maestra se acercó para separarla y recordarle las normas de convivencia, pero fue atacada por la niña, quien le habría respondido: “Nadie me dice lo que tengo que hacer”.
Tras varios gritos, aseguran que comenzó a golpear a la docente, que recibió golpes en la cara y sufrió marcas en la espalda provocadas con sus manos y una lapicera.
Las situaciones de violencia contra docentes en las escuelas siguen en aumento y no es la primera vez que se registran hechos de estas características. Un episodio similar ocurrió en octubre de 2025, cuando la misma alumna, en la Escuela Primaria (EEP) N° 63 del barrio Autódromo, agredió a la directora que intentaba intervenir en una pelea entre estudiantes. Como consecuencia, la autoridad sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser hospitalizada.
Anteriormente ya se habían registrado episodios de violencia por parte de la niña, y también de su madre, quien en una ocasión golpeó a la directora de esa misma institución.
Desde la escuela informaron el hecho a Inspección, desde donde se reunirán el miércoles para definir cómo continuará la situación tanto de la alumna como de la docente.
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