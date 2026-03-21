Tiene 10 años, la cambiaron de escuela por golpear a la directora y volvió a atacar a una docente

En la Escuela Primaria N° 73 del barrio Don Emilio, una alumna de diez años atacó a una docente, dejándole marcas en todo el cuerpo. La misma niña había sido trasladada de colegio luego de agredir a la directora de su anterior institución, a quien le provocó un traumatismo en la cabeza.

La docente sufrió golpes en la espalda y cara.

Según pudo averiguar 0223, el hecho sucedió este viernes, cuando la docente advirtió que la alumna de quinto año estaba agrediendo durante el recreo a un compañero de un curso más chico. En ese momento, la maestra se acercó para separarla y recordarle las normas de convivencia, pero fue atacada por la niña, quien le habría respondido: “Nadie me dice lo que tengo que hacer”.

Tras varios gritos, aseguran que comenzó a golpear a la docente, que recibió golpes en la cara y sufrió marcas en la espalda provocadas con sus manos y una lapicera.

La nena ya tenía antecedentes en otro colegio.

Las situaciones de violencia contra docentes en las escuelas siguen en aumento y no es la primera vez que se registran hechos de estas características. Un episodio similar ocurrió en octubre de 2025, cuando la misma alumna, en la Escuela Primaria (EEP) N° 63 del barrio Autódromo, agredió a la directora que intentaba intervenir en una pelea entre estudiantes. Como consecuencia, la autoridad sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser hospitalizada.

Anteriormente ya se habían registrado episodios de violencia por parte de la niña, y también de su madre, quien en una ocasión golpeó a la directora de esa misma institución.

Desde la escuela informaron el hecho a Inspección, desde donde se reunirán el miércoles para definir cómo continuará la situación tanto de la alumna como de la docente.