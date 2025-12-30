El truco casero con una moneda para saber si se cortó la luz cuando te vas de vacaciones

Si estás por irte de vacaciones y te preocupa el estado de tus alimentos, existe un método casero infalible denominado la prueba de la moneda. Este truco permite detectar si hubo cortes de energía prolongados que pudieran haber roto la cadena de frío de tus productos congelados. La técnica es extremadamente sencilla y no requiere de ninguna inversión, utilizando solo elementos que cualquier persona tiene en su cocina.

Para ponerlo en práctica, primero se debe llenar un vaso con agua y colocarlo en el freezer hasta que el líquido se convierta en un bloque sólido. Una vez que el hielo esté firme, se debe apoyar una moneda sobre la superficie y devolver el recipiente al congelador antes de salir de casa. Este pequeño objeto actuará como un sensor natural que revelará cualquier anomalía ocurrida durante tu ausencia en la vivienda.

Por qué la posición final de la moneda es clave

Al regresar del viaje, la posición final de la moneda será el indicador clave para determinar si es seguro consumir la comida almacenada. Si la moneda todavía se encuentra en la parte superior del vaso, significa que el freezer mantuvo su temperatura constante durante todo el tiempo. En cambio, si el objeto está en el fondo, indica que el hielo se derritió totalmente por falta de luz y volvió a congelarse luego.

Este sencillo procedimiento es fundamental para evitar intoxicaciones alimentarias provocadas por bacterias que se desarrollan cuando el frío desaparece. Ante la evidencia de que la moneda se hundió, lo más recomendable es descartar todos los alimentos perecederos para proteger la salud de la familia. No olvides realizar este pequeño gesto preventivo antes de armar las valijas y disfrutar de tus días de descanso con total tranquilidad.