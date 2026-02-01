¿Tenés monedas de 5 pesos? El tesoro oculto que podría valer millones

La digitalización de los pagos y la pérdida de poder adquisitivo relegaron a las monedas de cinco pesos al olvido en cajones y alcancías. Sin embargo, lo que para muchos es chatarra, para los especialistas en numismática representa un tesoro con un valor simbólico y cultural que crece con el tiempo. El desuso masivo generó un escenario particular donde ciertos ejemplares comenzaron a ser buscados intensamente por coleccionistas de todo el país.

El valor real de estas piezas no reside en su denominación oficial, sino en factores específicos como el año de acuñación y el estado de conservación. Los errores de fabricación son los elementos más apreciados, ya que cualquier falla en el proceso industrial puede transformar un objeto común en una rareza. Estas sutiles diferencias son las que determinan si una moneda se vende por unos pocos pesos o por cifras significativamente altas.

Un modelo con arrayanes fue vendido por un alto precio.

El caso de la moneda que costó medio millón de pesos

Un ejemplo destacado es el de la moneda de cinco pesos emitida en 2017 con la imagen del Arrayán, que presenta una falla de material poco frecuente. Debido a un error en la planta de acuñación, algunas piezas salieron totalmente plateadas en lugar de ser bimetálicas, lo que disparó su interés en el mercado. Esta escasez y la curiosidad del defecto permitieron que algunos ejemplares se comercializaran por montos cercanos al medio millón de pesos.

Para quienes encuentran estas monedas, los expertos recomiendan no realizar limpiezas profundas que puedan alterar la pátina original y disminuir su precio. Es fundamental asesorarse en foros especializados o grupos de aficionados antes de intentar venderlas en sitios de comercio electrónico para evitar estafas. El mercado numismático valora la autenticidad y la historia detrás de cada pieza, convirtiendo el cambio chico en una oportunidad de inversión.