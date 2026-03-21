Facundo Oreja mete mano en nombres y esquema en Aldosivi para el choque clave en Junín

Salió la lista de Facundo Oreja para el trascendental partido del domingo a las 15.30 ante Sarmiento de Junín y hay algunas novedades. Igual, lo más importante estará en el equipo titular, donde Aldosivi tendrá tres cambios y una modificación en el sistema, respecto a la última presentación de Guillermo Farré en el banco del “tiburón”.​​​​​

El derecho exlateral reforzará la última línea con el ingreso de Lucas Rodríguez, que permitirá que Fernando Román se corra a la zaga y conforme un esquema de cinco defensores, dando libertad a las trepadas permanentes de los laterales. En la mitad de la cancha, sale uno de los intocables: Roberto Bochi. El volante experimentado central le dejará su lugar a Franco Leys, que conformará el doble pivote con el capitán Gino. En ataque, Martín García y Junior Arias, ocuparán los lugares de Fernández y Cordero, buscando la falta de profundidad que tanto sufre.

De esta manera, los una vez serían: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Román y Rodríguez; Leys y Federico Gino; Martín García, Arias y Agustín Palavecino.

Entre los convocados sobresale la presencia de Segundo Fernández, mediocampista categoría 2006, que está en el club desde los 8 años y es parte de la Reserva de Oreja.