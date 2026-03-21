"Se equivocó de chat": el escándalo del comisario que subió fotos íntimas a su estado y es viral

Un jefe policial de la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, fue desplazado de su cargo tras una grave falta a la ética profesional. El oficial publicó por accidente una serie de imágenes de contenido privado en la función de estados de su cuenta personal. A pesar de que intentó borrar el material rápidamente, las capturas de pantalla ya circulaban por todos los grupos de vecinos. Las fuerzas de seguridad iniciaron un sumario administrativo urgente para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones de rigor correspondientes.

El impacto de este descuido digital generó una crisis de confianza institucional en toda la región afectada por el polémico suceso. Las autoridades confirmaron que el comisario fue apartado preventivamente de sus funciones operativas mientras dure la investigación interna del caso. La exposición pública de la intimidad en manos de funcionarios encargados de la seguridad sigue siendo un tema de debate. "Se equivocó de chat", habrían afirmado sus propios compañeros.

Los propios compañeros del policía afirmaron que cometió un error.

Investigan si se trató de una acción deliberada

Los investigadores analizan ahora si la publicación fue un error involuntario o una acción deliberada que infringe las leyes policiales vigentes. El efectivo quedó a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, donde evaluarán sanciones que podrían llegar hasta la exoneración definitiva. Según el reglamento interno, este tipo de actos afectan directamente el prestigio de la institución y la dignidad del funcionario público. Mientras tanto, el oficial permanecerá fuera de sus tareas habituales a la espera de una resolución judicial y administrativa.

La velocidad con la que se viralizó el contenido sorprendió a propios y extraños, demostrando que un simple error de dedo puede destruir una carrera entera. En Santiago del Estero, el caso no deja de sumar comentarios y reacciones de usuarios que temen pasar por lo mismo.