Lo balearon para robarle el auto: tiene 20 años y está internado en grave estado

Un joven de 20 años permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) luego de que un grupo de delincuentes lo baleara en el barrio Zacagnini para robarle el auto.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hecho se registró apenas pasada la medianoche en inmediaciones de la costa y Felipe de Arana cuando el conductor del rodado, que estaba acompañado por su novia, fue abordado por tres delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego.

El episodio ocurrió pasadas la medianoche, donde el joven recibió un disparo.

Según las primeras averiguaciones, un delincuente armado rompió la ventanilla, disparó, sacó a la víctima del vehículo y huyó con el rodado. Otros dos sujetos en moto actuaban como apoyo y escaparon detrás del auto robado. “Fue trasladado de urgencia al Higa, recibió las primeras curaciones y su estado es reservado ya que el disparo rozó la arteria femoral”, agregaron.



Los agresores escaparon del lugar a bordo del rodado y tras el aviso al 911 se dispuso un operativo de búsqueda, pero el rodado no fue hallado.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría séptima fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Florencia Salas que ordenó una serie de medidas que incluyen el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento vecinal.