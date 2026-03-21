Hicieron un juicio abreviado y lo condenaron por robar cien mil dólares en una entradera

Uno de los cinco acusados de robar cien mil dólares durante una entradera en el barrio San Cayetano en marzo del año pasado fue condenado a cuatro años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1. El vencimiento de la pena impuesta a Alan Sebastián Canales operará el 27 de marzo de 2029.

En el acuerdo que suscribió el abogado penalista Pedro Martín Casas como defensor y el fiscal Mariano Moyano, se planteó que el ahora condenado fue uno de los cinco sujetos que la madrugada del sábado 15 de marzo de 2025 ingresaron, previo escalar una reja de dos metros de altura, a una vivienda ubicada en Grecia casi Bolívar donde redujeron a las dos adolescentes de 17 años que estaban solas en la vivienda porque sus padres estaban de viaje.

Uno de los allanamientos.

Mientras uno de los sujetos permaneció con las víctimas, los restantes individuos se dirigieron hacia el sector del quincho donde ingresaron -previo romper los vidrios y el marco de la puerta- y sustrajeron 100 mil dólares que encontraron en el interior de una caja fuerte, 200 mil pesos, el equipo de DVR, anillos y cadenas de oro, un reloj, perfumes y documentación.

Luego de varias tareas que hizo personal del Gabinete de Homicidios de la DDI se pudo identificar a dos sujetos como parte de la banda que se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux y en Renault Clio de color gris, por lo que la fiscalía pidió varios allanamientos y requisas. Casi dos semanas después del hecho se llevaron adelante las medidas en las que detuvieron a y otro sujeto –que luego quedó en libertad- y secuestraron dos carabinas, una escopeta, municiones, dinero en efectivo y un celular.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, se valoró como atenuante la falta de sentencias de condena y como agravante la nocturnidad y laa extensión del daño causado por la cantidad de dinero y objetos de valor que le fueron sustraídos a la familia.

Intervino personal de la DDI.

El Juez Pablo Viñas condenó a Alan Sebastián Canales como coautor del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por escalamiento y por efracción a la pena de cuatro años de prisión. Con carácter provisorio se estableció que el vencimiento de la pena impuesta operará el 27 de marzo de 2029.

A partir del pedido de la defensa que acompañó el Ministerio Público Fiscal, el cumplimiento de la misma seguirá bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.