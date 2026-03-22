Mar del Plata: frenan la exploración offshore de hidrocarburos por falta de resultados

El proyecto se desarrollaba en la Cuenca Argentina Norte, a unos 200 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

Las petroleras Shell y Qatar Petroleum decidieron abandonar la exploración de hidrocarburos en el área offshore CAN 107, ubicada frente a las costas de Mar del Plata, tras no tener resultados positivos en los estudios iniciales.

A partir de esta determinación, la Secretaría de Energía dejó sin efecto el permiso y el bloque fue revertido al Estado nacional mediante la resolución 73 publicada en el Boletín Oficial.

El proyecto se desarrollaba en la Cuenca Argentina Norte, a unos 200 kilómetros de las costas de Mar del Plata, donde las compañías habían realizado tareas de exploración sísmica 2D y 3D. Sin embargo, tras finalizar esos estudios en abril de 2025, resolvieron no avanzar a la siguiente etapa, que contemplaba la perforación de un pozo exploratorio en el lecho marino frente a la ciudad.

El área había sido adjudicada en 2019 tras una licitación internacional impulsada por el Gobierno argentino. En ese esquema, Shell operaba el bloque con el 60% de participación, mientras que Qatar Petroleum contaba con el 40% restante. La iniciativa también incluía el bloque CAN 109 —también ubicado mar adentro frente a Mar del Plata— que podría correr la misma suerte en los próximos días.

Los trabajos realizados, que se extendieron durante 120 días con el buque PXGEO 2, abarcaron más de 16.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino. Según la resolución oficial, las empresas cumplieron con los compromisos de inversión y con las exigencias ambientales establecidas para este tipo de operaciones offshore.

La exploración sísmica permite analizar el subsuelo marino mediante tecnología de ultrasonido para detectar la posible presencia de petróleo y gas. Aun así, los resultados obtenidos frente a Mar del Plata no fueron suficientes para justificar una perforación, lo que derivó en la retirada del proyecto en esa zona del Atlántico.