Alvarado rescató un punto sobre el final en el Minella

El equipo de Pablo Martel rescató sobre el final un punto en un partido complejo ante Villa Mitre.

Alvarado igualó 1-1 con Villa Mitre en el José María Minella por la sexta fecha del Grupo 4 del Torneo Federal A y estiró su invicto a cinco partidos sin perder.

Durante la primera parte tuvieron situaciones pero ninguno de los dos terminó de llevar tanto peligro para el arco de su rival.

Las dos más claras la tuvo el equipo de Pablo Martel: la primera en la cabeza de Cervera que conectó un centro desde la derecha y se terminó yendo por arriba del travesaño. Mientras que sobre el final de los primeros 45 minutos terminó probando desde afuera del área Gutiérrez y obligó a intervenir a Juan Pablo Mazza que evitó el primer tanto del partido.

A los 14 del segundo tiempo Gutiérrez hizo una buena jugada individual, abrio a la izquierdo para Speck y el recientemente ingresado tiro al primer palo pero se fue por arriba del travesaño.

Cinco minutos más tarde desbordó por el costado izquierdo Fernández, tiró un gran centro al segundo palo y apareció Chiozza que cabeceó y la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo de Mazza.

En la jugada siguiente, la visita se puso arriba en el marcador con una buena pelota parada desde el sector derecho. La pelota quedó picando en el área tras un cruce entre dos jugadores y le quedó perfecta a Almada que de volea sentenció a Bilbao y puso el 1-0 a favor del conjunto bahiense.

Cuando parecía que Alvarado se quedaría con las manos vacías a los 46 muertos después de un tiro de esquina en la que la pelota quedó picando en el área la pelota le llegó a Tomás Fernández que encaró para tirar el centro y fue derrivado por Almada y el árbitro del encuentro cobró penal. El mismo lo cambió por gol Gutiérrez que venció a Mazza y puso el 1-1 en una de las últimas del encuentro.

Con este empate Alvarado se mantiene en el segundo lugar del grupo ahora con nueve unidades y quedó a tres puntos de Olimpo que jugará mañana con Círculo Deportivo. El próximo encuentro para el "Torito" será el fin de semana que viene ante Germinal en Rawson.

Síntesis:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Tomás Fernández, 3- Lautaro Fernández, 4- Facundo Centurión, 5- Matías Mansilla, 6- Tomás Berra, 7- Marco Miori, 8- Lucas Chiozza, 9- Germán Cervera, 10- Tomás Federico, 11- Santiago Gutiérrez. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST: 12' Sosa y Speck por Cervera y Miori; 27' Castellano y Makarte por Federico y Centurión

Villa Mitre: 1- Juan Pablo Mazza, 2- Jerónimo Almada, 3- Marcos Pinto, 4- Hugo Silva, 5- Carlos Battigelli, 6- Santos Bacigalupe, 7- Pablo Mujica, 8- Leonel Monti, 9- Maximiliano Tunessi, 10- Valentino Valeri, 11- Leandro Fernández. DT: Diego Cochas.

Cambios: 34' Pérez, Escobar y Gómez por Valeri, Mujica y Monti;

Goles: Almada (V); Gutiérrez (A)

Árbitro: José Sandoval

Estadio: José Maria Minella